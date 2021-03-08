تعليقا على زيارة البابا.. “علماء العراق”: امريكا لا تريد للعراق ان يكون دولة من جديد

أكد رئيس جماعة علماء الشيخ خالد الملا، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد للعراق ان يكون دولة من جديد، فيما رأى أن الامتعاض السياسي السني من زيارة البابا غير مبرر.

وقال الملا في حوار إن “الامتعاض السياسي السني من زيارة البابا فرنسيس غير مبرر”، مشيرا إلى أن “الزيارة جرى تنسيقها مع ديوان الوقف السني”.

وأضاف أن “المواقف الخالدة للسيد السيستاني استدعت شكر الفاتيكان له”، معتبرا أن “اهم ما في زيارة البابا هو لقاؤه بالسيد السيستاني”.

ولفت الملا الى أن “امريكا لا تريد للعراق ان يكون دولة من جديد”، مبينا أنه “لولا فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية والشهيد أبو مهدي المهندس الذي اغتالته أميركا لما استطاع البابا زيارة الموصل”.