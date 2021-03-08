الخلافات الكردية تتجدد..الاتحاد الوطني يضع بارزاني بين خيارين

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن تجدد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

وقال المصدر إنه “بعد تغريدة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي والتي طالب فيها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعدم التدخل بشؤون القضاء تعمقت الخلافات مجددا”.

وأضاف أن “الاتحاد الوطني طالب حكومة الإقليم بتنفيذ الاتفاق مع بغداد، أو تسليم الموظفين رواتبهم كاملة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وعبورها حاجز 70 دولار”.

وأشار لمصدر إلى أن “الاتحاد الوطني طالب نظيره الديمقراطي بالتعامل بشفافية تامة بملف النفط، وإلا فأن السليمانية ستحفظ بإيرادتها وتقوم بصرف موازنتها لوحدة”اب”