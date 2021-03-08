بدر: واشنطن مستمرة بنظرية المؤامرة تجاه الحشد الشعبي

اتهم النائب عن كتلة بدر عدي الشعلان، الاثنين، الولايات المتحدة بالاستمرار بسياسة نظرية المؤامرة ضد فصائل الحشد الشعبي.

وقال الشعلان في تصريح صحفي إن “الجميع يدرك مدى أهمية وجود الحشد في الدفاع عن العراق أرضا وشعبا”، مضيفا أن “السياسة الأمريكية ما زالت تستخدم نظرية المؤامرة ضد الحشد الشعبي بهدف التوسع والسيطرة”.

واعتبر أن “السياسة الأمريكية مستمرة بدعم الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا”، مشيرا إلى أنه “رغم عظم المؤامرة الأمريكية ستظل قوات الحشد الورقة الرابحة في الدفاع عن العراق”.