فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق "ضخم" في سوق المحمودية جنوب بغداد

تمكنت فرق مديرية الدفاع المدني ، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق كبير اندلع داخل سوق المحمودية جنوب العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان "فرقها تمكنت من انقاذ سوق المحمودية جنوب بغداد قبل ان تلتهم النيران المحال التجارية بالكامل".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران داخل المحلات المحترقة وعددها خمسة محلات تجارية وابعدت خطرها عن المحالات المجاورة داخل السوق وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".