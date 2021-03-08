اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ارهابي في الفلوجة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان انه "تعضيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ وجهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد الارهابيين في حي جبيل ب‍قضاء الفلوجة ب‍الانبار".

واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".