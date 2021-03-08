العثور على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين في كركوك

عثرت قطعات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين بعملية استباقية في محافظة كركوك.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ، ان "قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة (الرفيع) ضمن وادي زغيتون ب‍كركوك، اسفرت عن العثور على 4 أوكار تحتوي بداخلها على مواد غذائية واواني طبخ وافرشة منام وعبوتين ناسفتين ودراجة نارية، وشريط سلاح احادية 12,7".

واضاف البيان انه "تم تدمير الاوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفرزة متفجرات اللواء".