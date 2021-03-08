المخابرات العراقية تعلن اعتقال مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" الارهابي

أعلن جهاز المخابرات العراقي، عن اعتقال مسؤول خلية الإعدامات في تنظيم "داعش" جنوب العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان له: "تمت الإطاحة، بأحد الأهداف الهامة جدا خلال عملية استخبارية وصفت بالدقيقة في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف: "ضباطنا الأبطال تمكنوا من اعتقال الإرهابي عاشور النعيمي المكنى بـ(عاشور الذباح) المسؤول السابق عن خلية الإعدامات بما يسمى ولاية الفلوجة فرقة اليرموك، والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية".