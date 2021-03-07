محلل سياسي : : الصفقات السياسية مع الاقليم تجعل البرلمان عاجزا عن تمرير الموازنة بالاغلبية

بين المحلل السياسي سعد الكعبي، ان الصفقات السياسية مع الاقليم والاعتماد على اصواته كنقطة تحول عند التصويت على الرئاسات الثلاث يجعل معظم السياسيين يبتعدون عن تمرير الموازنة بالاغلبية.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “كل حلف من التحالفات يسعى للوصول الى سدة الحكم وتمرير مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، من خلال الحصول على اعلى الاصوات داخل البرلمان”.

واضاف ان “سعى الاطراف السياسية خلف المنصب المذكور، يجعل منهم يعدون العدة مسبقا مع الاقليم حيث يعتبره معظم السياسيين الورقة الرابحة في التصويت على الرئاسات الثلاث”.

واوضح ان “البرلمان لديه القدرة الكاملة على تمرير الموازنة بالاغلبية والزام الاقليم بما ورد في نصوص الموازنة، ولكن لا احد يذهب بهذا الاتجاه، بسبب الصفقات السياسية التي يروم الجميع ان يحصد ثمارها بعد الانتخابات، وبالتالي فأن الجميع لايريد خسارة اصوات الاقليم عند الحاجة اليها”