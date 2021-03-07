النائب عن الفتح احمد الكناني : نستغرب تغاضي الحكومة عن اتهامها من قبل امريكا بتسريب معلومات امنية

ابدى عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاحد، استغرابه الصمت الحكومي من الاتهامات الامريكية بتسريب معلوات امنيه الى قواتها.

وقال الكناني، تصريح صحفي ان” الصمت الحكومي تجاه الاتهامات الامريكية يشير الى وجه واحدة وهي ان المعلومات التي صدرت من الامريكان بشأن الضربات التي استهدفت فصائل الحشد حقيقة وهذا ما نتوقعه كونها لم تبرر للامر ولم يصدر عنها ما يمكن التفكير به قبل الاتهام”.

واضاف، الكناني، ان” التصريحات الامريكية لا تخرج دون وجود دليل على ان المعلومات التي استلمتها قواتها بشان اماكن تواجد القوات الاجنبية هي فعلا صادرة من داخل الاراضي العراقية وبالتالي لابد من الكشف عن الجهات التي تتعامل مع الامريكان ضد القوات الوطنية”.

وطالب الكناني، الحكومة بالتحرك سريعا وعدم الاكتفاء بدور المتفرج لان القضية تمس سيادة الدولة وهيبة الحكومة العراقية التي يقودها الكاظمي ولابد من الرد على الجانب الامريكي بقوة لاستحصال معلومات عن الجهات المتعاونة معها ووضع حد لهذه الاشكالية الكبيرة”.

ونوه الى ان” تراجع الدفاع الامريكية عن تصريحاتها وبث بيان اخر مغاير لا يشفع للحكومة ولا يتجاوز كونه عملية ذر الرمال في العيون لتدارك خطورة الموقف الذي وضعت الحكومة به”.

واشار الى ان” تسريب المعلومات من الداخل امر غير مستبعد وهذه واقع وبالتالي احرجت امريكا الحكومة وما يهمنا اليوم الكشف عن الجهات المتعاونة مع الامريكان باي شكل من الاشكال”