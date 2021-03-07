الكعبي يحذر من جهات سياسية تدفع لعدم استقرار سنجار

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، يوم الأحد، من خطورة رهن مستقبل قضاء سنجار بالإرادات والصراعات السياسية، متهماً بعض الجهات بأنها تدفع باتجاه عدم استقرار سنجار.

وقال الكعبي خلال استقباله في مكتبه ببغداد وفدا ايزيديا من قضاء سنجار، بحسب بيان إن على الحكومة فرض الأمن والاستقرار في سنجار من خلال تسليم الملف الأمني للحكومة الاتحادية، وان يتولى القائد العام للقوات المسلحة الاشراف المباشر على هذا الملف.

واضاف ان "سنجار جزء من جسد الدولة العراقية، ولا يمكن القبول بالحلول الترقيعية للمشاكل الموجودة"، مؤكدا على ضرورة البدء بحملة كبيرة لاعادة اعمار سنجار بأسرع وقت ممكن.