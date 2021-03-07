شرطة الانبار تلقي القبض على مجموعة ارهابية

اعلنت مديرية شرطة الانبار اليوم الاحد، القبض على مجموعة مسلحة تروم تنفيذ عمليات ارهابية داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان فريق عمل مختص مستنداً لمعلومات استخبارية افاد بوجود مجموعة ارهابية تنتمي لتنظيم داعش الارهابي متواجدة بمناطق متفرقة من محافظة الانبار.

وبينت المديرية ان فريق العمل باشر على الفور بجمع المعلومات عن هذه المجموعة الارهابية التي كانت تخطط للقيام باعمال ارهابية لزعزعة الامن والاستقرار في محافظة الانبار، وعلى ضوء ذلك تم وضع الخطة اللازمة التي ادت الى القاء القبض على تلك المجموعة الارهابية المكونة من اربعة متهمين.

واثناء التحقيق معهم من قبل ضباط تحقيق مكافحة اجرام الانبار ومجابهتهم بالادلة اعترفوا صراحةً بانتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي وقيامهم باعمال ارهابية سابقاً، من بينها الهجوم على مدينة الرمادي الذي على اثره سيطر التنظيم الارهابي على المدينة.

وكذلك الهجوم على عدة مقرات للقوات الامنية والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء من قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء، وبعد اكمال التحقيق اعترفوا صراحةً بقيامهم بتلك الاعمال الارهابية.

وتم اجراء كشف الدلالة بحضور السيد قاضي تحقيق محكمة ارهاب شرق الانبار وجاء كشف الدلالة مطابقا لاعترافاتهم.