قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش الارهابي في جرف النصر

اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن العثور على مضافة لعناصر داعش الارهابي في جرف النصر شمالي بابل.

المديرية ذكرت في بيان ان "قوة من اللواءين 46 و 47 التابعة لقيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي عثرت خلال عملية استباقية على مضافة لعناصر داعش الارهابي في جرف النصر شمالي بابل".

واضافت ان "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر" ، مشيرة الى "تدمير المضافة بشكل تام."

هذا وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر داعش واستهداف أمن المواطنين ضمن مناطق شمالي بابل.