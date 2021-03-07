عاجل : عاجل بالفيديو لحظه وداع الامام المفدى السيد علي السيستاني لبابا الفاتيكان
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بعض ما كتبته وسائل الاعلام العالمية عن لقاء سيد الشيعة ومرجعهم الاعلى الامام السيستاني بالبابا فرنسيس.


صحيفة #النيويورك_تايمز :

لم يكن هناك فيديو للاجتماع ، ولم تكن هناك حشود تهتف وتغني.  لكن من نواح كثيرة ، كان الاجتماع بين البابا فرنسيس والسيد السيستاني الأكثر احتراما في مدينة النجف. جلس الشيخان - آية الله العظمى علي السيستاني ، 90 عامًا ، والبابا فرانسيس ، 84 عامًا ، كل منهما أعلى سلطة دينية بين أتباعهما - على مقاعد خشبية بسيطة في منزل آية الله المتواضع.

وكالة انباء #الفاتيكان

زار قداسة البابا فرنسيس مدينة النجف العريقة والتي تحتوي على ضريح اكثر الشخصيات احتراما في الاسلام وهو علي ابن ابي طالب اول من دخل في الاسلام وهو الذي يعتبر عند المسلمين الشيعة ثالث اقدس الاماكن بعد مكة والمدينة وذلك للقاء المرجع الاعلى السيد السيستاني والذي دعا العراقيين في عام 2014 إلى الاتحاد للقتال ضد الدولة الإسلامية.  في الآونة الأخيرة ، في نوفمبر 2019 ، عندما خرج السكان إلى الشوارع احتجاجًا على غلاء المعيشة وعدم الاستقرار السياسي الوطني ، دعا السيستاني المتظاهرين والشرطة إلى التزام الهدوء وعدم اللجوء إلى العنف.

وكالة CNN : عقد البابا فرنسيس اجتماعاً تاريخياً مع رجل الدين الشيعي الموقر آية الله العظمى علي السيستاني في اليوم الثاني من زيارة البابا للعراق.

يمثل الاجتماع البابوي الذي استمر 45 دقيقة في مدينة النجف الأشرف مع السيستاني البالغ من العمر 90 عامًا - والذي نادرًا ما يظهر علنًا - أحد أهم القمم بين البابا وشخصية دينية بارزة في السنوات الأخيرة.

وخلال اللقاء شكر السيستاني فرنسيس على جهوده في السفر إلى النجف ، وقال له إن المسيحيين في العراق يجب أن يعيشوا "مثل كل العراقيين بأمن وسلام ، مع حقوقهم الدستورية الكاملة ،  بحسب بيان صادر عن ديوان آية الله العظمى.

وكالة اسيوشيتدبرس: 

وقال مسؤول ديني في النجف ، شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الاجتماع "الإيجابي للغاية" استمر 40 دقيقة إجمالاً. وقال المسؤول إن السيستاني ، الذي يظل جالسا عادة للزوار ، وقف لتحية فرانسيس عند باب غرفته - وهو شرف نادر.  جلس السيستاني وفرانسيس بالقرب من بعضهما البعض ، بدون أقنعة.  كان السيستاني ، الذي نادرًا ما يظهر في الأماكن العامة - حتى على شاشات التلفزيون مرتديا الزي الاسود بينما يرتدي البابا الزي الابيض.

خلع البابا حذائه قبل دخول غرفة السيستاني وقدم له الشاي وزجاجة مياه بلاستيكية.  وتحدث السيستاني في معظم الاجتماع. وقال المسؤول إن فرانسيس توقف قبل أن يغادر غرفة السيستاني لإلقاء نظرة أخيرة.

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عاجل بالفيديو لحظه وداع الامام المفدى السيد علي السيستاني لبابا الفاتيكان
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