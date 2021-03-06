نائب لبناني سابق يحذر من تحركات أمريكية لإرجاع داعش الارهابي عبر البوكمال

حذر النائب اللبناني السابق ناصر قنديل، السبت ، من تحركات أمريكية لإرجاع داعش مرة أخرى إلى العراق وسوريا عن طريق البوكمال ، مؤكدا أن الأميركان يحاولون افتتاح عهد رئيسهم الجديد بايدن بغارات على البوكمال لرسم خطوطهم الحمراء .

وقال قنديل في تصريح صحفي إن “هناك تحركات أمريكية مشبوهة تمهيدا لعودة داعش إلى العراق وسوريا”،

مبينا أن “واشنطن تحاول إعادة تشكيلات داعش في التنف والانبار تمهيدا لشن هجوم جديد على البوكمال بعدما حقق الجهتين السورية العراقية انتصارا تاريخيا بدخول المدينة”.

وأضاف أن “قوى المقاومة تحتشد نحو البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية لمنع عودة داعش إلى المدينة مرة أخرى”،

محذرا من أن “الأميركيين يحاولون افتتاح عهد رئيسهم الجديد بايدن بغارات على البوكمال لرسم خطوطهم الحمراء”.

وكان قنديل كشف في تصريح سابق عن تورط أمريكا وحلفائها لاحياء تنظيم داعش الإجرامي في سوريا والعراق كمبرر للبقاء ، مؤكدا أن إحياء داعش تمثل هدفا استراتيجيا وورقة رابحه بيد الأمريكي.