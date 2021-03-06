شرطة الانبار تعتقل مجموعة ارهابية تروم تنفيذ هجمات ارهابية

أعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، السبت، اعتقال مجموعة ارهابية كانت تروم القيام بعمليات اجرامية تهدد امن واستقرار المناطق المحررة.

وقال كسار في تصريح صحفي ان “قوة من مكافحة اجرام الانبار احدى تشكيلات قيادة شرطة المحافظة نفذت حملة امنية استهدفت مناطق مختلفة من مدن الانبار، تمكنت خلالها من اعتقال مجموعة ارهابية مكونه من 8 ارهابيين ينتمون الى داعش الاجرامي”.

وأضاف، أن “المجموعة الارهابية متورطة بعمليات تنفيذ هجمات مسلحة على القوات الامنية في مناطق مختلفة من مدن الانبار ابان سيطرة داعش الاجرامي على مساحات واسعة من مدن المحافظة”.

وأوضح، أن “عناصر المجموعة اعترفوا امام ضباط التحقيق التخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الامنية والمواطنين “.

يشار الى ان القوات الامنية احبطت العديد من العمليات الارهابية قبل وقوعها في مناطق مختلفة من مدن الانبار.