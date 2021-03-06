الحكم على امريكي بالسجن ثلاث سنوات لمحاولته تهريب اسلحة الى العراق عبر الامارات

حكمت المحكمة الفيدرالية بسجن امريكي لمدة ثلاث سنوات لمحاولته تهريب مسدسات غلوك مفككة الى العراق عبر الامارات .

وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ان ” المحكمة حكمت على المقاتل المتطوع في العراق راندي لو ويليامز بسبب محاولته نقل الاسلحة النارية الى وحدات البيشمركة الكردية عبر الامارات”.

واضاف انه ” وفي عام 2018 ارسل ويليامز طردا يحتوي على العديد من مسدسات غلوك وأجزاء من الأسلحة النارية غير المرخصة إلى الإمارات، حيث استمعت المحكمة إلى أن الطرد كان موجها إلى مدينة السليمانية في المنطقة الكردية بالعراق ، وأرسل بمزاعم مساعدة المقاتلين الأكراد في محاربة داعش”.

وقال مكتب المدعي العام الامريكي إن ” ويليامز اتهم بانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، والإدلاء ببيان كاذب لتاجر أسلحة نارية وحيازة سلاح ناري غير مسجل”.

وتابع ان ” ويليامز كان قد قضى بعض الوقت في العراق في عام 2015 ، وفقًا لمحاميه ، ووافق على إرسال أسلحة بعد قتاله مع البشمركة الكردية ضد داعش ، حسبما ذكرت صحيفة أوكلاهومان، فيما لم يذكر في المحكمة كيف سيتم إرسال قطع الأسلحة والأسلحة من الإمارات إلى العراق”.

واشار التقرير الى أنه ” لم يكن لدى ويليامز رخصة أسلحة نارية أمريكية، و تم القبض عليه في آذار من العام الماضي في الولايات المتحدة وأقر بالذنب بعد ثلاثة أشهر في جميع التهم الثلاث الموجهة إليه”.