الحشد الشعبي: تحركات تركيا تجاه سنجار زوبعة وسندافع عنه مع او بدون الحكومة

اكدت امرية تشكيلات الحشد الشعبي في سنجار، السبت، ان قضاء سنجار محصن تماما بقوات الحشد الشعبي ومستعدة لصد اي قوة خارج اطار الدولة العراقية.

وقال امر تشكيلات الحشد في القضاء، محمود الاعرجي، في تصريح ل /المعلومة/، ان” الدفاع عن القضاء من صلاحيات الحكومة ومسؤوليتها تجاه امن وسيادة الاراضي العراقية”، مؤكدا انه” في حال لم تتدخل الدولة لصد اي هجوم تركي على القضاء فان قوات الحشد الشعبي مستعدة وبكامل قوتها للدفاع وصد اي هجمات اجنبية”.

واضاف، ان” من واجب مؤسسات الدولة الامنية الدفاع عن اي تعرض امني اجنبي على الاراضي العراقية وبالتالي فان الحشد الشعبي قوة امنية تابعة الى المؤسسة الامنية العراقية المؤتمرة بامرة القائد العام للقوات المسلحة ويقع على عاتقها حماية اي شبر من اراضي القضاء في حال قررت تركيا كما يشاع في اعلامها والاعلام المحلي بالتدخل عسكريا”.

واوضح، ان” التخوف من هذا التدخل لا يكمن في كون تركيا تريد احتلال القضاء انما الخشيه من اتخاذها لعناصر حزب العمال الكردستاني حجة للتدخل وبالتالي الحصول على التاييد الدولي للتصرف عسكريا معهم وضرب المناطق الامنة في القضاء”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي ينظر لاي تحرك تركي باتجاه الاراضي العراقية بانه احتلال وجب مواجهته بكل سبل الدفاع عن سيادة العراق ومنعها من الاستهانة بامن البلاد”.