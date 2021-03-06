الصحة تتوقع ارتفاع الاصابات بكورونا يوميا الى 6 الاف اصابة ثلثيها من السلالة الجديدة

توقعت وزارة الصحة، السبت، بارتفاع عدد الاصابات يوميا الى اكثر من 6 الاف اصابة يوميا لثلثيها من السلالة الجديدة وبحالات خطرة جدا.

وقال عضو خلية الازمة مدير الصحة العامة رياض الحلفي في حديث صحفي ان “تصاعد الاصابات في العراق بتزايد مستمر وتوقعات بوصولها الى ارقام مخيفة اذا ما استمر التصاعد”.

واضاف انه “من المتوقع ان تصل عدد الاصابات يوما في العراق الى اكثر من 6 الاف اصابة يوما”، مشيرا الى ان “ثلثي الاصابات يوميا هي بالسلالة الجديدة من الفيروس”.

واوضح الحلفي ان “اغلب الاصابات بالسلالة الجديدة هي اصابات جديدة وفق التقارير الواردة من مستشفيات الحجر الصحي في عموم العراق”.

وكانت وزارة الصحة سجلت، اليوم السبت، اكثر من 4 الاف اصابة بفيروس كورونا.