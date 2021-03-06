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الحشد الشعبي يعلن تنفيذه مشاريع خدمية في جانبي الكرخ والرصافة


اعلن الحشد الشعبي اليوم السبت عزمه تنفيذ ثلاثة عشر مشروعا خدميا في العاصمة بغداد.

وقال مدير قسم القشط والتبليط في مديرية الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي باسم الشيحاني في تصريح صحفي ، ان مديريته باشرت في تنفيذ مشاريع اكساء طريق فلكة شهداء البياع منذ يوم امس الجمعة بعد الانتهاء من اكساء شارعي عشرين وثلاثة عشر في منطقة البياع.

واكد الشيحاني ان كوادر مديرية هندسة الحشد تجري حاليا اكساء طريق فلكة حي الشهداء ذهابا وايابا بأتجاه منطقة البياع بأمكانيات واليات المديرية بالتعاون مع امانة بغداد.

 

مشيرا الى ان هذه الخدمات تأتي ضمن مشروع عاصمتنا الذي اطلقته هيأة الحشد الشعبي لتنفيذ مشاريع خدمية لأحياء العاصمة.

ولفت الشيحاني بأن الحشد الشعبي سينفذ ثلاثة عشر مشروعا خدميا بجانبي الكرخ والرصافة خلال الايام القادمة للنهوض بواقع بواقع الخدمات الاساسية ومنها اكساء الطرق والشوارع.

 

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الحشد الشعبي يعلن تنفيذه مشاريع خدمية في جانبي الكرخ والرصافة
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