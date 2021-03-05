الشيخ الخزعلي: نرحب بزيارة البابا لعراق الحضارات والتاريخ

علق الامين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وقال الشيخ الأمين في تغريدة على تويتر ما نصها، “باخلاقنا الإسلامية وعاداتنا العربية الاصيلة، نرحب بزيارة البابا فرنسيس في مدينة صوت العدالة الانسانية مدينة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام).

وتابع سماحته، “كذلك نرحب به في العراق العظيم مهد الحضارات والتأريخ وبلد الانبياء والاولياء”