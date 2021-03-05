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"عملية نوعية" في نينوى تطيح بـ"ناقل الإرهابيين" من سوريا


أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة (5 آذار 2021)، بإلقاء القبض على "إرهابي"  وصفته بأنه "هدف مهم"، مبينةً أنه يقوم بنقل "الإرهابيين" من سوريا إلى العراق ويخبأهم في داره بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان  أنه "بعملية استخبارية نوعية، تم الإطاحة بأحد الأهداف المهمة للمديرية وهو الإرهابي المكنى أبو فيصل والذي يقوم بنقل الارهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبأهم في داره ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخراً".

وأوضحت المديرية، أنه "تمت مداهمة داره الواقعة بأحد أحياء الجانب الأيسر من الموصل  والقبض عليه وعلى أحد الإرهابيين المخبأين لديه، وضبط بحوزته عملات نقدية منقوش عليها شعار الدولة اللا اسلامية"، مشيرةً إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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"عملية نوعية" في نينوى تطيح بـ"ناقل الإرهابيين" من سوريا
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