امير عبداللهيان: لم يكن لـ"البابا" أن يدخل بغداد آمنا لولا تضحيات الشهيد سليماني والمهندس

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبداللهيان، أن استتباب الامن في العراق مهد لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس بفضل تضحيات الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وقال في تغريدة أوردها مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسین امیر عبداللهیان، على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة: إن البابا فرنسيس وصل الى بغداد، ودون الدور المهم والتضحيات التي قام بها ابو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني وشهداء مكافحة الارهاب وداعش في العراق والمنطقة لم يكن يستطيع بابا الفاتيكان زيارة العراق بأمان واستقرار.

واضاف: إن تدخلات البيت الابيض والتواجد العسكري الاميركي في العراق والمنطقة مايزال يعد السبب في زعزعة الامن.