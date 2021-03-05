صحة الانبار تحذر من التداعيات الخطيرة لعزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا

حذر مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، الجمعة، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن عزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا .

وقال الشلال في تصريح صحفي ان ” الشائعات التي اطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الاضرار الناجمة عن التلقيح ضد فيروس كرونا سبب الرعب بين صفوف المواطنين في الانبار ، مبينا ان” ما اشيع حول اللقاح الصيني سينوفارم من عدم فعاليته وتسببه في حالات وفاة عارية عن الصحة حيث اثبت هذا اللقاح فعاليته في الصين والامارات ودول اخرى “.

واضاف ان” دائرة صحة الانبار دعت كافة المواطنين الى تلقي جرعات اللقاح دون وقوع اي تأثيرات على صحة المواطنين كما اشيع ، موضحا ان” الشخص الملقح ربما يعاني من اثار صحية منها ارتفاع درجات الحرارة او نحول وهنالك من يبقى لساعتين تحت العناية لمدة ساعتين او اكثر ومن ثم تزول هذه الاعراض سريعا ، مؤكدا ان الايام المقبلة سوف تشهد منافذ التلقيح اقبال كبير من قبل المواطنين بعد اجراء عمليات التطعيم لعدد من منتسبي دائرة صحة الانبار “.

يشار الى ان دائرة صحة الانبار اعلنت قبل يومين وصول 2400 جرعة لتلقيح ضد فيروس كورونا الى مخازن الدائرة في الانبار “.