وزير الصحة متشائم: العراق قد يتعرض إلى وضع جديد بسبب كورونا

حذر وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، من وضع جديد قد يتعرض له العراق.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحافي عقده اليوم : ان “وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا”.

واضاف ناظم، ان “العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري”، لافتا الى ان “مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات”.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أنها ستجري خلال اليومين المقبلين دراسة للموقف الوبائي، فيما لوحت من جديد بالعودة إلى الإغلاق الجزئي في حال استمر ارتفاع إصابات كورونا.