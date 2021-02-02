مجلس الوزراء يصوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، أن المجلس صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي إن “منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الأنتخابات واستعادة هيبة الدولة”، مضيفا أن “مجلس الوزراء صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية”.

وأوضح، أن “هناك تعاون كبير بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات”، مؤكدا أن “المجلس صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية”.

وتابع أن “مجلس الوزراء وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل”