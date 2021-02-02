اجتماع مرتقب لمناقشة تخبطات مصطفى عبد اللطيف مشتت بإدارة الدولة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , الثلاثاء , اهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت, مبينة ان المحور الرئيسي سيركز على الوعد الذي قطعته الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بانسحاب القوات الامريكية والأجنبية الأخرى .

وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي: ان ” لجنة الامن والدفاع ستعقد اجتماعا امنيا مع رئيس الوزراء مصطفى مشتت بشأن عدة محاور امنية مهمة ” , لافتا الى ان ” الاجتماع المقبل مكملا للاجتماع السابق الذي تم عقده الأسبوع الماضي ” .

وأضاف عليوي، ان ” اهم المحاور التي سيتم مناقشتها التطورات الأمنية الجديدة من خلال تصاعد العمليات الإرهابية خاصة في المناطق الغربية وتاثيرها السلبي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية ” .

وأوضح، أن “قضية موضوع تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الامريكية والأجنبية ستكون على رأس المناقشات مع مشتت لكونه احد الوعود التي التزم بها الكاظمي خلال منحه الثقة لحكومته ” .

وبين عليوي ان ” المحاور الأخرى فستكون اطلاع اللجنة على قرارات الكاظمي باستبدال القادة الأمنيين الذين اثبتو لنا كفاءتهم خلال المدة التي كانوا يقودون بها تلك الأجهزة وهل هناك وراء التغيير من مشورة أمريكية او ضغط من السفارة الامريكية باستبدالهم”.

وكان سياسيون قد امتعضوا في وقت سابق من قرارات رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت، وفيما انتقدوا عمل مستشاريه وانهم لم يقدموا مشورة واحدة صحيحة له، وصفوا قراراته الاخيرة بالقرارات المتخبطة.