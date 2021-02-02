الاستخبارات تضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي محافظة الانبار.
وذكرت المديرية في بيان أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني واستخبارات لواء المشاة ٤٠ من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة في منطقة الصبيحات بالكرمة الانبار".
واضافت، ان"مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها تحت السيطرة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha