نائب يسب اللجنة المالية لعدم تضمينها مبلغ لمقاول مقرب منه في الموازنة

كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تفاصيل حيثيات البيان الذي اصدره النائب عبدالهادي السعداوي ضد اللجنة المالية النيابية ورئيسها هيثم الجبوري.

وقال المصدر ان"السعداوي طلب من اللجنة المالية اضافة مبلغ لمقاول مقرب منه، لكن اللجنة رفضت وهو الامر الذي دفع السعداوي الى السب والشتم والغضب من اللجنة".

واضاف، انه"بعد ذلك قام السعداوي باصدار بيانا اتهم فيه الجبوري بالتلاعب برواتب الموظفين وتحويلها الى شركات القطاع الخاص".

وكان عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي قد اتهم الثلاثاء، هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، باستغلال منصبه لتحويل الموازنة الاتحادية الى موازنة مقاولين.

وقال السعداوي في بيان؛ ان “هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية يقوم بتحويل مبالغ طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى شركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف”.

ودعا السعداوي رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى “الوقوف بالضد من هكذا إجراءات تثقل كاهل الموظف والمواطن على حساب قوتهم البسيط”، مطالبا بـ”اتخاذ خطوات تعمل على تخفيف أعبائهم، لا على حساب استقطاع رواتبهم”