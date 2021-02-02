كاتب عربي: تحركات أميركية لإعادة احياء “داعش” بثوب جديد في سوريا والعراق

كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني توفيق ابراهيم، الثلاثاء ، عن وجود تحركات أمريكية لاعادة احياء التنظيمات الارهابية بثوب جديد.

وقال ابراهيم في تصريح صحفي إن “هناك تفسيرات ومعلومات حول استخدام بقايا المتطرفين لاعادة احياء الجماعات الارهابية بثوب جديد”.

وأضاف أن “الهدف من احياء مسلسل الجماعات الارهابية المتطرفة لتبرير واشنطن تواجدها الغير شرعي”،

مشيرا إلى أن “هناك معلومات تفيد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة احياء داعش بثوب جديد في سوريا والعراق”.

وكان عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار عن قيام الجيش الامريكي بتولي مسؤولية نقل سجناء ارهابيين إلى منطقة التنف.