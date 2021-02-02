جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على محتال يوهم المواطنين بتعيينهم في بابل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل، القى القبض على محتال يوهم المواطنين بتعيينهم في دوائر الدولة.

وقال رسول في بيان إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في بابل، القت القبض على المتهم ( محمد حمزة ساجت كعيد الشمري ) وفق أوامر قضائية لينال جزاءه العادل، بعد انتحاله صفة موظف في مكتب رئيس الوزراء قام بإيهامهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية معينة".

واوضح أن "العملية تمت بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة من مكتب امن رئيس الوزراء وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني وقيام عدد من المواطنين بتقديم شكاوى على المتهم".