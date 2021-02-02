الصحة: نستشعر بموجة ثانية لكورونا اقسى من الاولى في العراق

كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن توقعات بموجة ثانية من وباء كورونا تضرب البلاد بعد زيادة معدلات الاصابة بالوباء.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في حديث صحفي ان “ارتداء الكمامة من قبل المواطنين وصل لمرحلة الصفر ولاوجود لها مما ينذر بخطر كبير”.

واضاف ان “فرق الرصد التابعة للصحة شاهدت غياب تطبيق التام الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة في المرافق العامة والاسواق والمارة في الشارع”.

وأضاف، ان “الصحة سجلت زيادة بمعدلات الاصابة خلال الايام الاخيرة”، مشيرا الى ان “هناك استشعار بموجة ثانية اقسى على العراق من وباء كورونا”.

واوضح الحلفي ان “توصية اعادة الحضر وغلق المرافق العامة مطروح اذا استمر التهاون وتصاعد اعداد الاصابات قبل خروج الامر عن السيطرة”.