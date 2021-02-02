الامن النيابية تحمل صالح مسؤولية إنعاش الجماعات الارهابية في العراق

حمل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية عدم المصادقة على أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.

وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “أي مصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين لم تجري في فترة رئاسة برهم صالح للجمهورية”.

وأضاف أن “تأخر المصادقة فترة أطول يعطي جرعة أمل للارهابيين في تنفيذ ماربهم الاجرامية بحق أبناء شعبنا”.

وأشار إلى أن “برهم صالح يتحمل مسؤولية دماء ابناءنا في الأجهزة الأمنية والمواطنين الأبرياء بعدم تنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين القابعين فى السجون العراقية “.

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، أكد في وقت سابق وجود ضغوط سياسية ودولية وأموال لإطلاق سراح الإرهابيين.