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النزاهة تضبط مواد مفقودة بمعمل الإسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل


كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبطها موادّ مفقودة وحالات نقصٍ في الأسمدة في معمل الإسمنت والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في محافظة بابل.

وذكرت الهيئة في بيان  أن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة، الذي انتقل إلى معمل إسمنت بابل، تمكَّن بعد البحث والتحرّي من العثور على سلاسل الناقل الدلويّ (الشريط الناقل) التي تمَّ شراؤها بمبلغ (200,000,000) مليون دينارٍ مُخبَّأة ومدفونة تحت أتلال السكراب والأتربة".

وأضافت إنَّ "الفريق قام بتتبُّع آثار إطارات العجلات في المعمل؛ للوصول لتلك المواد، من خلال الاستعانة بآليةٍ ومجموعةٍ من العُمَّال للعثور على (147) سلسلة ناقلة وضبطها"، مُبيّنةً أنه "تمَّ التحفُّظ على المواد المضبوطة وإشعار مُدير المعمل ومسؤول المخازن بعدم التصرُّف بها".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أوضحت الهيئة "قيام فريق العمل بضبط أمين مخزن الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في بابل – الطليعة؛ لوجود نقصٍ في كميَّة الأسمدة الموجودة في المخازن"، مُشيرةً إلى أنه، "بعد إجراء المُطابقة على ما موجود من أسمدةٍ والمصروف منها، تبيَّن حدوث نقصٍ في مادَّة الأسمدة نوع (داب) بأكثر من (43) طناً، وضبط بطاقاتٍ مخزنيَّةٍ خاصَّةٍ بالتجهيز والتحرُّز على المخزن وغلقه".

وأكَّدت الهيئة "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية، على قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في الحلة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

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