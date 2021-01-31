نائب: لن نصوت على اكثر من حصة الاقليم في موازنة العام الحالي

اكد عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الاحد، على عدم التصويت على حصة الاقليم في موازنة العام الحالي في حال كانت اكبر من الاستحقاق الفعلي للاقليم مشروط بتسليم حكومة كردستان لكافة ايرادتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى ولن تكون هناك اي مجاملة بهذا الامر .

وقال البعيجي في بيان ، انه “من غير الانصاف ان يتم اعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقة القانوني بالموازنة وعدم تسليمه للحكومة الاتحادية الايرادات من قبل حكومة اقليم كردستان التي تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها دولة اخرى وليس جزء لايتجزأ من العراق”.

وأضاف أن “جميع الوفود التي تأتي وستأتي من قبل حكومة كردستان الى بغداد تاتي للتفاوض على كسب المزيد من المغانم بالموازنة للاقليم على حساب محافظاتنا الوسط والجنوب وهذا الامر يحصل في كل عام مع بداية اقرار الموازنة للاسف الشديد والمتضرر الوحيد هو محافظاتنا لان الاقليم ياخذ ولايعطي وهذا مالانقبل اونسمح به نهائيا”.

وتابع البعيجي أنه “اذا كان للاقليم رغبة حقيقية بان يستلم موازنة كاملة من الحكومة الاتحادية فعليه ان يسلم كافة ايرادتة النفطية وغير النفطية وان يذعن للقانون والدستور الذي حدد الثروات الطبيعية هي ملك لكافة ابناء الشعب العراقي توزع بالتساوي لتحقيق العدالة بين جميع المحافظات اذا كان الاقليم جاد في مساعية لانه من غير الممكن ان تمرر حصة الاقليم بالموازنة بدون ان يسلم ايرادتة كاملة”.