القانونية النيابية ترفع مقترحا للرئاسة لاجراء الانتخابات المحلية والنيابية بيوم واحد

أعلنت اللجنة القانونية بمجلس النواب، السبت، عن رفع مقترح لتعديل موعد انتخابات مجلس المحافظات ودمجها مع مجلس النواب الى رئاسة المجلس من أجل درجه كقانون على جدول أعمال المجلس لتتم قراءته القراءة الأولى، مبينة أن هذا التعديل يسمح بإجراء انتخابات مجالس المحافظات بنفس يوم انتخابات البرلمان أو بعدها بعشرة أيام.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود في بيان إن “اللجنة القانونية ناقشت مع لجنة الاقاليم مقترح قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وأن تجري انتخابات مجالس المحافظات أما في نفس الوقت مع انتخابات مجلس النواب أو بعدها بعشرة أيام”.

وأضافت بهار، أن “هذا التعديل جاء لكي تعمل المفوضية التحضيرات لكل الانتخابات”. وأضافت أن “هناك تعديلات اخرى بخصوص البايومتري والعد والفرز اليدوي، أي جميع الامور التي طالبت بها اللجنة والتي لم تدرج بقانون انتخابات مجلس النواب”.

وأوضحت، أن “اللجنة قررت رفع القانون الى رئاسة المجلس ليقرأ قراءة اولى وبعدها تتم مناقشته، ويبقى على الرئاسة تحديد الموعد وقد يكون بعد العطلة التشريعية”، مشيرة الى أن “رئاسة الجمهورية تعمل على مقترح تعديل لقانون الانتخابات، وفي حال جاء من الرئاسة سيتم دمجه مع هذا المقترح”.