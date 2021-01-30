الطاقة النيابية: الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كردية

اكدت لجنة الطاقة النيابية، السبت، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كار الكردية.

وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي في تصريح صحفي ان “المحطة الكهربائية التي تم بيعها لشركة كار الكردية هي من افضل المحطات ومن منشأ الماني”، لافتا الى ان “البرلمان يجب ان يكون له موقف من خصخة الكهرباء الشاملة وبيع المحطات”.

واضاف ان “الكاظمي خالف القانون بالموافقة على بيع محطة كهربائية لشركة كار الكردية”، مبينا ان “شركة كار الكردية سجلت عليها سابقا عدد كبير من شبهات الفساد”.

وأكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، اليوم السبت، أن شركة كار هي من أفسد الشركات التي عملت في مجال قطاع النفط في الإقليم.

وكانت وثيقة أظهرت قيام وزارة الكهرباء بمحاولة إجراء اتفاق لتسليم محطات الرميلة وشط العرب لشركة كار الكردية.