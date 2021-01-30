الاستخبارات تقبض على 4 متسللين سوريين غربي نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،اليوم السبت، القاء القبض على اربعة متسللين في زمار غربي نينوى.

وقال بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية : "تعضيداً لمهامها في رصد ومراقبة حالات التسلل والدخول بطرق غير شرعية عبر الحدود وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الاول ٧٣ ومكافحة ارهاب زمار من القاء القبض على ٤ متسللين يحملون الجنسية السورية والقبض عليهم في زمار غربي نينوى".

واضاف البيان انه "قد تم إحالة المتسللين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".