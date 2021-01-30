بدر تعلن عزمها جمع تواقيع لاحتساب نسبة ثابتة للمحافظات من ايرادات النفط

اعلنت كتلة بدر النيابية، اليوم السبت، عن عزمها جمع تواقيع لفقرة جديدة تتضمن الزام الحكومة بتخصيص نسبة ثابتة من ايرادات صادرات النفط والمنافذ والمطارات لتكون دعما للمحافظات ضمن مشروع قانون موازنة 2021 .

واشار النائب عن محافظة ميسان كريم المحمداوي في بيان الى ان "موازنة 2021 لم تنصف مناطق الوسط والجنوب لذلك من واجبنا تضمين ايراد ثابت للمحافظات لانتشالها من البنى التحتية الهشة".

وأضاف أن هذا الامر "يسهم في تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل للتخفيف من نسب البطالة والفقر المتفشية في تلك المحافظات".