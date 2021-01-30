نائب عنها : نشاط داعش الأخير في صلاح الدين مدعوم أمريكيا ولدينا الأدلة

حذر النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي , السبت , الحكومة والقيادات الأمنية من ازياد نشاط “ داعش” الارهابي في المحافظة, مشرا ان وجود معلومات مؤكدة بالدعم الأمريكي لتلك الجماعات التي نشطت في الآونة الأخير.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” الاستهداف في ناحية العلم لقطعات الحشد الشعبي واستمرار المعركة لوقت طويل يؤكد لنا وجود اعداد كبيرة للدواعش على تخوم صلاح الدين والمحافظات المجاورة لها مثل كركوك والانبار وهناك خطوط اتصال مع محافظة ديالى ” , مبينا ان ” التصعيد في العمليات وبهذه الحرية مدعوم أمريكيا ” .

وأضاف انه “ما لا يقبل الشك بأن القوات الامريكية وأجهزتها الاستخبارية هي من مولت تلك الجماعات بالأسلحة والمعلومات وخير دليل ان الأسلحة والمعدات التي يستخدمها الارهابيون هي أسلحة أمريكية وتتضمن نواظير حرارية واليات واسلحة (M16 ) وغيرها من الأسلحة الامريكية حيث تم العثور عليها من قبل القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي ” .

وحذر البلداوي من “امتداد الخطوط بين تلك المحافظات وصولا الى الطارمية والتاجي ويعني ذلك تهديدا للعاصمة بغداد”

وكان مجلس محافظة صلاح الدين حذر في وقت سابق، من تزايد محلوظ لنشاط تنظيم “ داعش” الإجرامي في قرى شمال ناحية العلم وذلك بعد أيام على الهجوم الإرهابي في منطقة العيث شرق صلاح الدين والذي راح ضحيته عدد مقاتلي الحشد الشعبي