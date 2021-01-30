خبير امني : إدارة بايدن لن تغير استراتيجة أمريكا بشأن إبقاء قواتها في العراق

اكد الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , ان كل المعطيات والمؤشرات تؤكد لنا بان الإدارة الامريكية الجديدة لن تغير الاستراتيجية الامريكية من استمرار بقاء قواتها في العراق والمنطقة.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دعوات الإدارة الامريكية بإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع العراق وكذلك الحوار بشان استمرار بقاء القوات الامريكية مؤشر واضح بان الإدارة الامريكية الجديدة ليس لديها النية من الخروج من العراق والمنطقة ” .

وأضاف ان ” تلك الدعوات بشان إعادة النظر باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق مجرد مماطلة ولكسب الوقت لاجل بقاء تلك القوات”.

وأشار العكيلي إلى أن “خيار المقاومة بالوقت الحاضر فسح المجال للحكومة لاتخاذ موقف حاسم مع الولايات المتحدة الامريكية بشان تنفيذ قرار مجلس النواب والا سوف يتم انتهاء الهدنة والقيام بالتصعيد