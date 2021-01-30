اوضح مصدر امني تفاصيل حول انباء اختفاء ضابط حسابات مديرية افواج طوارئ قيادة شرطة البصرة

وقال المصدر في يوم مبارة العراق والكويت قام الضابط المسؤول على الرواتب بدفع مبالغ قليلة لبعض المنتسبين كون البقية كانوا مشغولين بتأمين المباراة

وبعد الانتهاء من الواجب وعاد المنتسبون الى دوائرهم ليستلموا الرواتب فوجئوا بأختفاء ضابط الرواتب الذي بحوزته مالا يقل عن مليار دينار عراقي ،

وكشف المصدر بان المعلومات الاولية تشيير الى ان الضابط من المحتمل تمكن من الفرار خارج العراق فيما تشير المعلومات الى ان باقي الرواتب موجودة ب‍العراق كون مثل هكذا مبالغ لايمكن السفر بها وان التحقيق مستمر حتى اللحظة.