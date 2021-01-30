حقوق الانسان في البصرة تدعو الحكومة للعدول عن قرار بيع المحطات الكهربائية

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية الى العدول عن بيع المحطات الكهربائية في المحافظة.

وقال المكتب في بيان ان ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد محافظة البصرة وبعد رصد الوثيقة التي تشير إلى موافقة الحكومة ببيع أصول محطات الطاقة الكهربائية في البصرة التي تشهد أعلى درجات الحرارة مع نكباتها في المياه و التلوث، سيؤدي إلى وضعها تحت تسلط هذه الشركات واحتكارها ".

واضاف البيان، ان مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة يطالب الحكومة المركزية بالعدول عن هذه الخطوات الخطيرة التي ستؤدي للمزيد من المعاناة على أفراد المجتمع البصري اقتصاديا".

كما طالبت المفوضية نخبة من وجهاء ورؤساء العشائر في محافظة البصرة الحكومة المحلية واعضاء مجلس النواب عن المحافظة وجميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية الى عقد سلسلة اجتماعات للتشاور والنقاش من أجل موقف رسمي وشعبي لايقاف هذه القرارات التي ربما تساهم للمزيد من المعاناة على افراد المجتمع البصري .