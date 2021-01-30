مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن تفاصيل الهجوم على مقر الحزب في السليمانية

كشف عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع السليمانية، شيخ محمد، يوم السبت، عن تفاصيل الهجوم المسلح على مقر الحزب :

وقال شيخ محمد إن أربعة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي نوع (لاند كروز) هاجموا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة السليمانية صباح اليوم.

واوضح أن ثلاثة منهم ترجلوا من السيارة وفتحوا نيران أسلحتهم باتجاه المقر. مشيرا الى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية لكنه تسبب بأضرار مادية.

واكد محمد ان اعضاء المقر سجلوا بلاغاً في مركز الشرطة بالحادث، من دون أن يتهموا جهة محددة بالهجوم.

واوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر الحزب الديمقراطي لهجوم مسلح فقد "سبق وأن أبلغنا الشرطة بالأمر لكن لغاية الآن لم يتم التوصل إلى الجهة أو الأشخاص الذين يهاجموننا"