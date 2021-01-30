اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "دوريات نجدة الغزالية في بغداد تمكنت من القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز تعاطي للمخدرات وآلة جارحة".

واضاف البيان انه "جاء ذلك خلال اجراء ممارسة أمنية ضمن الخط السريع، حيث تم ملاحظة شخص يستقل دراجة نارية بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على المواد المذكورة أعلاه ليتم تسليمه اصولياً الى مركز الشرطة".