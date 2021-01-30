عمليات الأنبار تعلن مقتل المرعاوي.. المسؤول العسكري لتنظيم داعش الارهابي على صحراء الرطبة

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار، اليوم السبت (30 كانون الثاني 2021)، مقتل الارهابي مثنى شتران المرعاوي، المسؤول العسكري لتنظيم داعش على صحراء الرطبة.

وكتب قائد العمليات، اللواء الركن ناصر الغنام، منشوراً على صفحته بـ "الفيس بوك"، أكد فيه، أن "أحد قتلى داعش اليوم جنوب الرطبة هو الإرهابي، الارهابي مثنى شتران المرعاوي المسؤول العسكري لصحراء الرطبة".

قبل ذلك، أكد الغنام في بيان له قائلاً: "قواتكم من الفرقة الأولى البطلة عمليات الانبار، وبعملية محكمة تتمكن من قتل اثنين من الارهابيين يرتديان احزمة ناسفة".

وأشار إلى أن العملية نفذت في "منطقة فيضة الغزلان في صحراء الرطبة التابعة لمحافظة الانبار"، مؤكداً أن "القوات العسكرية مستمرة بعملياتها".