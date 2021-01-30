الجيش العراقي يشتبك مع عناصر داعش ويقتل عدداً منهم في كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت (30 كانون الثاني 2021)، مقتل عدد من عناصر داعش في عملية أمنية في كركوك.

وقال رسول في بيان له :إن "قوة من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، شرعت بتفتيش منطقة وادي الشاي في داقوق، لملاحقة بقايا داعش الإرهابي، وأثناء البحث والتفتيش اشتبكت القوة مع عناصر إرهابية".

وأضاف، أن "العملية نتج عنها قتل عددٍ من الإرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم فضلاً عن العثور على مضافاتٍ وعجلاتٍ مفخخة فُجرت ميدانياً".