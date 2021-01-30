الكويت تؤكد العثور على رفات كويتيين في العراق بعد ثلاثين عاماً من حرب الخليج

وجهت دولة الكويت، السبت (30 كانون الثاني 2021)، رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن رفات 13 كويتياً من الأسرى والمفقودين الذين اعتقلوا إبان حرب الخليج في عام 1990.

وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة في الرسالة: إن "دولة الكويت توصلت وبعد جهود مكثفة الى معلومات تتعلق بموقعي دفن في العراق وتم تقديم هذه المعلومات الى اللجنة الفرعية الفنية والتي قررت فحص الموقعين من جانب الفريق الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم العثور على رفات هؤلاء المفقودين".

وأضاف، أن "الكويت تتطلع للانتهاء من عملية التعرف على هوية جميع الرفات التي تم استلامها في أقرب وقت ممكن"، مؤكداً "التزام بلاده بتسليم جميع الرفات التي لم تتطابق مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين للجانب العراقي متبوعة بنتائج الفحص الجيني".