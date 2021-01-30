العدل الأمريكية تتهم بريطانياً بالرشوة للحصول على عقود في العراق

قالت وزارة العدل الأمريكية إن مكتب المدعي العام في نيوجرسي، اتهم بريطانياً من أصل عراقي بالتورط في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود إعادة إعمار طرحها سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي بالعراق.

ويعتقد أن المتهم شوان الملا والمتعاونين معه تلقوا معلومات سرية عن مناقصات العقود مقابل رشوة بأكثر من مليون دولار دفعت بين 2007 و2009 لموظف في شركة يو.إس إيس، في تكريت بالعراق.

ووجهت 7 اتهامات إلى الملا، المالك السابق للمكتب العراقي للاستشارات والإعمار في بغداد، بالاحتيال وتهمة واحدة بالتآمر لتقديم رشاوى. ويمكن أن تصل عقوبة كل تهمة إلى السجن 20 عاماً.