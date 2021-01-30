الإطاحة بناقل انتحاريي ساحة الطيران ومخططين والقبض على 60 ’’داعشياً’’ قدموا من تركيا

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عن معلومات تكشف لأول مرة تخص التحقيقات بحادثة تفجير ساحة الطيران الإرهابي.

وكشف الزيادي في مقابلة متلفزة، عن بعض مجريات التحقيق بالقول إنه "تم القبض على ناقل إنتحاريي ساحة الطيران والذي أتى بهم من منطقة اليوسفية جنوبي بغداد وخلال يومين إلى ثلاثة سيزف جهاز الأمن الوطني بشرى القبض على عدد أخر من المتورطين والمخططين".

وأضاف إن "المجموعة التي شاركت في هذه الجريمة متابعة والعملية مخطط لها منذ شهر آب الماضي والهجوم كان مخطط له بالتنفيذ في يوم 1 كانون الثاني 2021 باستهداف المدنيين والمعلومات المتوفرة اشارت إلى انه كان مخططاً أيضاً لتنفيذ هجوم انتحاري ثانٍ في الكرخ".

ولفت إلى أن "القوات الامنية القت القبض على 60 شخصاً قادمين من تركياً بينهم قادة كبار بداعش وهي تقوم بعمل جبار احبطت معه الكثير من الهجمات في الآونة الأخيرة والتي بلغ عددها أكثر من 600".