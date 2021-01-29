نائب: الكاظمي بدأ ببيع ممتلكات الدولة وحولها لمؤسساتٍ أهلية

اتهم النائب عبدالأمير الميّاحي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ببيع ممتلكات الدولة واستهدف كل مؤسساتها وتحويلها الى مؤسساتٍ أهلية.

وقال المياحي، في بيان إن “الإجراءات المتخذة من قبل مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ببيعِ ممتلكات الدولة بهذه الطريقة، وخصوصاً في محافظة البصرة وحولها لكهرباء تجارية وبتهميش المحافظة في الموازنة الإتحادية واستهداف كل مؤسساتها وتحويلها الى مؤسساتٍ أهلية “.

وأضافـ، ان “هذا يثقل كاهل المواطن البصري، وهذا الإجراء مرفوض قطعا، ونطلب من جماهير البصرة الوقوف ضد هذا المشروع الذي بدأ ببيعِ جميع ممتلكات الدولة في محافظة البصرة وتحويلها لقطاع خاص

وبين الميّاحي “بهذه الطريقة يصبح التيار الكهربائي تجاري والمياه تجارية وكل الخدمات تجارية ونحن أمام أزمة مالية وتهميش في الموازنة وضياع الدرجات الوظيفية واستهداف للبصرة في جميع المجالات “